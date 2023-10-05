رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد التشغيل التجريبي لمجمع السويس الطبي ويعقد اجتماعًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 11:24 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يراجع التجهيزات الطبية وغيرالطبية بالمنشآت الصحية وعمليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات لضمان تقديم أفضل خدمة للمنتفعين

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد على اختيار أفضل العناصر من ذوي الكفاءة والخبرة للعمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالسويس .. ويشدد على الالتزام بالبرامج التدريبية الإلزامية والمتخصصة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد على الاهتمام بتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالسويس .. وتعزيز الوعي بمراحل تقديم الخدمة الصحية داخل هيئة الرعاية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس حتى الآن بنسبة أكثر من 65% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بالمحافظة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 6 مستشفيات و27 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالسويس

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل سيحدث طفرة نوعية وغير مسبوقة في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لأهالي السويس

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والاستعداد للمرحلة الثانية..

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، التشغيل التجريبي لمجمع السويس الطبي، بمحافظة السويس، مشيرًا إلى أنه أكبر صرح طبي في إقليم القناة، وسيقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية عالية الجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة ومدن إقليم القناة.

وعقد الدكتور أحمد السبكي، اجتماعًا، مع قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالهيئة، وقيادات فرع الهيئة بمحافظة السويس، لمتابعة آخر المستجدات وخطط تشغيل المنشآت الصحية المدرجة للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية توحيد نظم تشغيل كافة فروع الهيئة ومنشآتها الصحية لإحداث التناغم المطلوب بين رئاسة الهيئة وفروعها بالمحافظات مما ينعكس على جودة الخدمة.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، التجهيزات الطبية وغيرالطبية للمنشآت الصحية، إضافة إلى مراجعة توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمنشآت، كما راجع عمليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية، لضمان العمل بأعلى سرعة وكفاءة ودقة وتحقيق أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالسويس.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية اختيار أفضل العناصر من ذوي الكفاءة والخبرة للعمل في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالسويس، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرامج التدريبية الإلزامية والمتخصصة لتطوير قدرات الكوادر الصحية والإدارية، كما شدد على بذل كل الجهود لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين، وتعزيز الوعي بخدمات الرعاية الصحية داخل هيئة الرعاية.

وأشار السبكي، إلى أن عدد المواطنين المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس تخطى النصف مليون مواطن حتى الآن، والذي يمثل نسبة 65% من المواطنين المستهدف تسجيلهم في المحافظة، ولفت إلى أنه ترتكز المنظومة بالمحافظة على 33 منشآة صحية، منهم 6 مستشفيات، وهم، "المجمع الطبي بالسويس، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، مستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركز ووحدة طب أسرة.

وأكد السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس ستحدث طفرة نوعية وغير مسبوقة في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، ومؤكدًا أن مصر تشهد طفرة تنموية في مجال الرعاية الصحية من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بمعايير عالمية، ومشيرًا إلى أن المنظومة تعد ركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر.

وأكد السبكي، حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على مباشرة دورها الاستراتيجي في توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وتجدر الإشارة، إلى أن "السويس" سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، حيث تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات وهم "بورسعيد" والتي انطلقت بها المنظومة في عام 2019، و"الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" والتي انطلقت بهم المنظومة في 16 فبراير 2021، و"أسوان، السويس" والتي انطلقت بهما في 26 نوفمبر 2022.