نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يوجه بحصر المنشآت المائية بمختلف المحافظات لإجراء الصيانة اللازمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الاحلال لهذه المنشآت طبقًا لمدى الحاجة لذلك، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

وصرح الدكتور سويلم أن وزارة الري قامت حصر كافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالي ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال، وطبقًا لأعمال الحصر والمعاينة على الطبيعة فقد تم تحديد ٧٩٦ بوابة كأولوية أولى والتي تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد أو صيانة، بحيث تنتهى هذه الأعمال في شهر ابريل ٢٠٢٤، مع إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لكافة البوابات لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة.

كما تم تنفيذ أعمال صيانة لـ ١٠٠ بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية.

وشدد سويلم بضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها، لضمان الإستفادة الكاملة بهذه البوابات وحسن تشغيلها بعد نهو أعمال الإحلال.