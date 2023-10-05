نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو| فريد زهران يكشف لـ "الفجر" عن إمكانية توافق المعارضة على فرد واحد بانتخابات الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فريد زهران، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس حزب المصري الديمقراطي، إننا حريصون على المشاركة في أي استحقاق انتخابي ما دام توافرت أي فرصة أو أي حد أدنى ممكن، وبعد نقاش استمر 3 شهور قررنا أن نشارك بنسبة 75%، مضيفًا أن الاستثناء هو أن لا نشارك وهذا يحدث حينما نمنع من المشاركة.

وأكد “زهران”، في تصريحات لـ "الفجر"، على أن المعارضة تجتمع على شخص واحد عندما يصل المرشحين المحتملين إلى تجاوز العتبة الانتخابية واستيفاء الأوراق المطلوبة، مشيرًا إلى وجود نحو 4 مرشحين للمعارضة محتملين ولم يعلن بعد بشكل رسمي أن استوفى أيًا منهم المطلوب للترشح.

وتابع المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية: أن التنازل قرار لم يتخذ بعد ولكل حدث حديث ومن المحتمل أن يتنازل لي الآخرون، مردفًا: برنامجي إصلاحي يعتمد التدريج ويمد يده إلى دوائر بالنظام ورجال الأعمال، ويتجنب الاصطدام ويسعى لإنقاذ البلد بتعاون الجميع وتتسع للفرقاء، وأنا مش ملهم وليس مبعوث العناية الإلهيه.