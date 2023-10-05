فيديو| مها عبد الناصر لـ "الفجر": اختيارنا التزكيات لضيق الوقت

أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الرئاسة

أوضحت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، أن مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية لأننا ضد الأشخاص العدميين الذين يرفضون المشاركة كما حدث في انتخابات مجلس النواب ولكننا شاهدنا أن كان لنا دورًا هام تحت قبة البرلمان.

وأضافت “عبد الناصر”، في تصريحات لـ "الفجر"، أن المعارضة لها أفكار وأيدولوجيات مختلفة من الممكن أن يكون لا يمثلني، مشيره إلى أن المصري الديمقراطي لديه ورق مكتوب ومدروس وحلول قابلة للتنفيذ وتقدمنا بدراسات في الحوار الوطني للخروج من الأزمة.

وأكدت، على أن الطبيعي فتح المجال ومشاركة أكثر من مرشح ينتمون للمعارضة والاختيار سيصبح للمواطنين ونحن لم نحجر على أي شخص ولكن لا أستطيع الالتفاف وراء شخص لا يدعم أفكاري وهذه تجربة ديمقراطية طبيعية.

وعن اختيار تزكيات مجلس النواب وليس التوكيلات، أشارت، إلى أنه لا بد من اللجوء إلى الطريق الآمن والأسهل خاصة من إتاحته، بالإضافة إلى أن الوقت مضغوط جدا والأمر صعب جدًا ونحن لدينا 9 نواب فضلًا عن نواب حزب العدل الذي يشاركنا في هذه المرحلة وتجنبًا لتعرض مؤيدينا إلى التناقضات.