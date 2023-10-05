وزارة الرى تصدر بيانا بشأن تعرض مدينة مرسي مطروح لموجة من الامطار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 12:30 مساءً - أعمال الحماية التى نفذتها وزارة الرى ساهمت فى حماية مدينة مرسى مطروح وبشكل كبير تحجيم الضرر الناتج عن السيول التى تعرضت لها مساء أمس الاربعاء ٢٠٢٣/١٠/٤

** توقف الأمطار حاليا ، وتوقع سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة اليوم علي مواقع متفرقة من السواحل الشمالية ومطروح ، وسقوط أمطار خفيفة علي مواقع متفرقة من السواحل الشمالية

** نجاح السد الركامي بوادي إسماعيل في حجز ١٧٥ ألف متر مكعب من إجمالي السعة التخزينية للسد التى تبلغ ٢٥٠ ألف متر مكعب

** نجاح الخزانات وآبار النشو فى حصاد كميات من مياه الامطار التي سقطت في نطاق تلك المناطق

مساء أمس الاربعاء ٢٠٢٣/١٠/٤ لموجة من الأمطار التي تراوحت قوتها من متوسطة إلي غزيرة ونتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادي اسماعيل و وادى الرمل و وادى التواويع بنطاق المدينة ، وقد أثرت الأمطار الغزيرة على عدد من المنازل والطرق بالمنطقة .

وقد توقفت الأمطار حاليا على مدينة مرسى مطروح ، ويشير التنبؤ الصادر عن الوزارة أنه من المتوقع اليوم الخميس ٢٠٢٣/١٠/٥ سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي مواقع متفرقة من السواحل الشمالية ومطروح ، وسقوط أمطار خفيفة علي مواقع متفرقة من السواحل الشمالية .

وقد ساهمت أعمال الحماية التى نفذتها الوزارة فى حماية مدينة مرسى مطروح من السيول التى تعرضت لها بالأمس .

حيث نجح السد الركامي الذى قامت الوزارة بإنشاءه مؤخرا بوادي إسماعيل في أول اختبار له - والمنفذ لحماية منطقة الكيلو ٤ بالمدينة بتكلفة ١١ مليون جنيه - في حجز كميات المياه الواردة إليه من الوادي بإجمالي كمية مخزنة بلغت حوالي ١٧٥ ألف متر مكعب من إجمالي سعة تخزينية للسد تبلغ ٢٥٠ ألف متر مكعب .

كما قامت المنشآت التي نفذتها الوزارة لحصاد مياه الأمطار ( خزانات - آبار نشو ) بتخزين كميات كبيرة من المياه في نطاق المنطقة التي تعرضت للأمطار .

علما بأنه مدرج أيضا ضمن خطة الوزارة إنشاء سد آخر علي وادي التواويع - والذي يؤثر أيضا علي نفس منطقة الكيلو ٤ - وذلك لزيادة قدرة منشات الحماية للتعامل مع اية عواصف مطرية مستقبلية.

كما تم إدراج عملية لإنشاء أعمال حماية بوادي الرمل ضمن خطة الوزارة ، حيث تتضمن العملية عمل أحواض تخزين وتدعيم لحواجز إعاقة ركامية قائمة لحماية منطقة الخروبة من أخطار السيول .

كما تم مؤخرا ترسية عملية لتنفيذ أعمال حماية بوادي أم لشطان بنطاق مدينة مرسي مطروح لحماية منطقة القصر من أخطار السيول وجاري استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ .

ومن المقرر اصدار بيان لاحق بعد الانتهاء من فحص كافة منشات الحماية وحصاد مياه الامطار بنطاق محافظة مطروح فور جاهزية الطرق المؤدية لها نتيجة سقوط الامطار .