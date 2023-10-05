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وزارة الرى تصدر بيانا بشأن تعرض مدينة مرسي مطروح لموجة من الامطار...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 12:30 مساءً - أعمال الحماية التى نفذتها وزارة الرى ساهمت فى حماية مدينة مرسى مطروح وبشكل كبير تحجيم الضرر الناتج عن السيول التى تعرضت لها مساء أمس الاربعاء ٢٠٢٣/١٠/٤

** توقف الأمطار حاليا ، وتوقع سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة اليوم علي مواقع متفرقة من السواحل الشمالية ومطروح ، وسقوط أمطار خفيفة علي مواقع متفرقة من السواحل الشمالية

** نجاح السد الركامي بوادي إسماعيل في حجز ١٧٥ ألف متر مكعب من إجمالي السعة التخزينية للسد التى تبلغ ٢٥٠ ألف متر مكعب

** نجاح الخزانات وآبار النشو فى حصاد كميات من مياه الامطار التي سقطت في نطاق تلك المناطق

مساء أمس الاربعاء ٢٠٢٣/١٠/٤ لموجة من الأمطار التي تراوحت قوتها من متوسطة إلي غزيرة ونتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادي اسماعيل و وادى الرمل و وادى التواويع بنطاق المدينة ، وقد أثرت الأمطار الغزيرة على عدد من المنازل والطرق بالمنطقة .

وقد توقفت الأمطار حاليا على مدينة مرسى مطروح ، ويشير التنبؤ الصادر عن الوزارة أنه من المتوقع اليوم الخميس ٢٠٢٣/١٠/٥ سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي مواقع متفرقة من السواحل الشمالية ومطروح ، وسقوط أمطار خفيفة علي مواقع متفرقة من السواحل الشمالية .

وقد ساهمت أعمال الحماية التى نفذتها الوزارة فى حماية مدينة مرسى مطروح من السيول التى تعرضت لها بالأمس .

حيث نجح السد الركامي الذى قامت الوزارة بإنشاءه مؤخرا بوادي إسماعيل في أول اختبار له - والمنفذ لحماية منطقة الكيلو ٤ بالمدينة بتكلفة ١١ مليون جنيه - في حجز كميات المياه الواردة إليه من الوادي بإجمالي كمية مخزنة بلغت حوالي ١٧٥ ألف متر مكعب من إجمالي سعة تخزينية للسد تبلغ ٢٥٠ ألف متر مكعب .

كما قامت المنشآت التي نفذتها الوزارة لحصاد مياه الأمطار ( خزانات - آبار نشو ) بتخزين كميات كبيرة من المياه في نطاق المنطقة التي تعرضت للأمطار .

علما بأنه مدرج أيضا ضمن خطة الوزارة إنشاء سد آخر علي وادي التواويع - والذي يؤثر أيضا علي نفس منطقة الكيلو ٤ - وذلك لزيادة قدرة منشات الحماية للتعامل مع اية عواصف مطرية مستقبلية.

كما تم إدراج عملية لإنشاء أعمال حماية بوادي الرمل ضمن خطة الوزارة ، حيث تتضمن العملية عمل أحواض تخزين وتدعيم لحواجز إعاقة ركامية قائمة لحماية منطقة الخروبة من أخطار السيول .

كما تم مؤخرا ترسية عملية لتنفيذ أعمال حماية بوادي أم لشطان بنطاق مدينة مرسي مطروح لحماية منطقة القصر من أخطار السيول وجاري استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ .

ومن المقرر اصدار بيان لاحق بعد الانتهاء من فحص كافة منشات الحماية وحصاد مياه الامطار بنطاق محافظة مطروح فور جاهزية الطرق المؤدية لها نتيجة سقوط الامطار .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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