فريد زهران يُجرى الكشف الطبى لانتخابات الرئاسة بمستشفى معهد ناصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - أجرى فريد زهران، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فحوصات الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، استعدادًا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، لليوم الثاني على التوالي، لينهي بذلك اوراق ترشحه للتقديم في الموعد المحدد.

وقد خضع فريد زهران، لعدد من الفحوصات الطبية الدقيقة ابرزها فحوصات للدم و وظائف الكلي والكبد والدهون الثلاثية وتحليل المخدرات والسكر، ورسم القلب بجانب بعض من الفحوصات العقلية.

وكان قد خضع " زهران"، أمس الأربعاء، إلى فحوصات الكشف الطبي، بعد أن اعلن في مؤتمر صحفي عن أن أبرز نقاط القوة في برنامجه الانتخابي، وأنه يشكل بديلا متكاملا مدنيا وديمقراطيا في جوهره إصلاح سياسي واقتصادي، ونضمن من خلاله تحسين أحوال الناس المعيشية في وقت قصير.

وقال المرشح الرئاسي المحتمل،:" إنه رغم اختلافنا الشديد مع السلطة لكن طوال الوقت حافظنا على المسافة الآمنة، والحزب يفتح بابه للحوار والمشاركة والتواصل، مع التيارات المختلفة، المعارضين والمؤيدين، والسلطة بجميع ممثليها، فالحوار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأهداف المختلفة".

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد أقصاه الأربعاء الموافق 11 أكتوبر الجاري، لتقديم طلب توقيع الكشف الطبي، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.