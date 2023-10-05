وزارة التعليم توجه بتسجيل المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة إلكترونيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 01:32 مساءً - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات بمراجعة وتدقيق بيانات تخفيض أو إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية وفق المستندات المقدمة، وبما يتوافق مع القرار الوزاري 113 لسنة 2023 بشأن المصروفات الدراسية، وتسجيل واستكمال بيانات الملف الإلكتروني الصحي والاجتماعي للطلاب الموجود باستمارة التلميذ الإلكترونية.

كما طالبت وزارة التعليم، بالقيام بأعمال المراجعة والمتابعة للمدارس للإنتهاء من كافة المهام المكلفين بها، والانتهاء من تسجيل بيانات المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة على مستوى الصفوف بها من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.