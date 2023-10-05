وزير التنمية المحلية: ١٤٠ متدربا اجتازوا ٤ دورات تدريبية في ختام الأسبوع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 02:32 مساءً - في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع قدرات العاملين بالوزارة والإدارة المحلية بالمحافظات و اكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بتخرج ١٤٠ متدربا اجتازوا ٤ دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثامن من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٤ دورات تدريبية خلال الأسبوع الثامن وهي دورةالمراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل بالتعاون أيضا مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills احدى دورات التعاون مع الوكاله الالمانيه giz، و الاسبوع الثاني لدورة اللغة الانجليزية المستوى الاساسي.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار دورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والامن السيبراني ويستفيد منها ٢٥ متدربا، مشدداً على أهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة وضرورة متابعة أدائهم بعد التدريب في جهات عملهم، وقياس مدي التطور والعائد من التدريب وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح شحاتة مساعد الوزير للبنية المعلوماتية ان الخطة التدريبية الجديدة لمركز سقارة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ تم التركيز فيها على تنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات، والقطاعات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة، بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة وإستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإدارى بالمحافظات لافتا إلى أن التدريب يعتمد أيضا على تطوير المهارات الشخصية و التفاوض ، بالإضافة إلى بعض القوانين الخاصة بالإدارة المحلية التى تفيدهم في عملهم في الإدارات المحلية في المحافظات والتحول إلى اللامركزية والرقابة ومكافحة الفساد.