حزب العربي الناصري: الندوة التثقيفية صنعت وعياً.. ونجدد تأييدنا للرئيس السيسى لفترة مقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 04:30 مساءً - أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، بالندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التى نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أبو العلا، إن هذه الندوة صنعت حالة كبير من الوعي لدى الأجيال المتعاقبة بنصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن فعاليات الندوة وبرنامجها تضمن رصد وشهادات لأبطال عاصروا النصر المجيد.

وأضاف أبو العلا، نهنئ قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه وعموم الشعب المصري العظيم والأمة العربية من المحيط إلى الخليج بمناسبة مرور خمسين عاما على انتصار السادس من أكتوبر العظيم وعبور أعظم جندي علي وجه الأرض قناة السويس وتدمير خط بارليف الذي قيل عنه إنه أصعب مانع مائي في العالم، وتحرير أرض سيناء الغالية والثأر لهزيمة حرب الأيام الستة في 67 وسحق جيش العدو في ست ساعات.

وتابع، وفى هذه الذكرى العطرة يتوجه الحزب العربي الناصري بالتحية والتقدير لكل أبطال مصر العظام الذين شاركوا في الإعداد والتنفيذ لهذه الملحمة الأسطورية العظيمة والتي بدأت أحداثها بحرب الاستنزاف واستمرت حتى تحقيق النصر والعبور العظيم، مضيفا، في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا نجدد العهد لقواتنا المسلحة وقيادتنا الوطنية المخلصة وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بأننا معكم وخلفكم في معركة بناء الجمهورية الجديدة والتي تهدف إلى تقدم الوطن ورقيه ورفاهية المواطن المؤمن بوطنه في إطار دولة الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي والتنمية المستدامة ومحاربة الإرهاب ووحدة الأمة.