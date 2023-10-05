نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: نجحنا في حماية مرسى مطروح من السيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن مدينة مرسي مطروح تعرضت مساء أمس الأربعاء لموجة من الأمطار التي تراوحت قوتها من متوسطة إلى غزيرة ونتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادي اسماعيل ووادي الرمل ووادى التواويع بنطاق المدينة، وقد أثرت الأمطار الغزيرة على عدد من المنازل والطرق بالمنطقة.

وأشار إلى أن الأمطار توقفت حاليا على مدينة مرسى مطروح، ويشير التنبؤ الصادر عن الوزارة أنه من المتوقع اليوم الخميس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مواقع متفرقة من السواحل الشمالية ومطروح، وسقوط أمطار خفيفة علي مواقع متفرقة من السواحل الشمالية.

وأكد سويلم أن أعمال الحماية التى نفذتها وزارة الري ساهمت في حماية مدينة مرسى مطروح من السيول التى تعرضت لها أمس.

كما أكد سويلم أن السد الركامي الذي أنشأته الوزارة مؤخرا بوادي إسماعيل نجح في أول اختبارا له - والمنفذ لحماية منطقة الكيلو ٤ بالمدينة بتكلفة ١١ مليون جنيه - حيث نجح في حجز كميات المياه الواردة إليه من الوادي بإجمالي كمية مخزنة بلغت نحو ١٧٥ ألف متر مكعب من إجمالي سعة تخزينية للسد تبلغ ٢٥٠ ألف متر مكعب.

وتابع بأن المنشآت التي نفذتها الوزارة لحصاد مياه الأمطار ( خزانات - آبار نشو ) نجحت لي تخزين كميات كبيرة من المياه في نطاق المنطقة التي تعرضت للأمطار، علما بأنه مدرج أيضا ضمن خطة الوزارة إنشاء سد آخر على وادي التواويع - والذي يؤثر أيضا على نفس منطقة الكيلو ٤ - وذلك لزيادة قدرة منشآت الحماية للتعامل مع أية عواصف مطرية مستقبلية.

وأضاف الوزير أنه تم إدراج عملية لإنشاء أعمال حماية بوادي الرمل ضمن خطة الوزارة، حيث تتضمن العملية عمل أحواض تخزين وتدعيم لحواجز إعاقة ركامية قائمة لحماية منطقة الخروبة من أخطار السيول، كما تم مؤخرا ترسية عملية لتنفيذ أعمال حماية بوادي أم لشطان بنطاق مدينة مرسي مطروح لحماية منطقة القصر من أخطار السيول وجاري استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.

ولفت سويلم إلى أنه من المقرر إصدار بيان لاحق بعد الانتهاء من فحص كافة منشآت الحماية وحصاد مياه الأمطار بنطاق محافظة مطروح فور جاهزية الطرق المؤدية لها نتيجة سقوط الأمطار.