نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمدة 10 أيام.. "الوطنية للانتخابات" تبدأ تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي أوراق المُرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الخميس ولمدة 10 أيام، تنتهي في 14 أكتوبر الجاري، وذلك من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 مساءًا، عدا اليوم الأخير تنتهي في الساعة 2 ظهرًا.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

موعد الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، و3 أيام للاقتراع للمصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.

وتكون إجراء انتخابات الإعادة في الخارج، أيام 5 و6 و7 يناير، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وتكون إجراء الإعادة في انتخابات الرئاسة الداخل، أيام 8 و9 و10 يناير، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

ويكون إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير.