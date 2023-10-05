الغانم : انتصارات أكتوبر تجسيد للقدرة على تحدى الصعاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 06:30 مساءً - أكد سفير دولة الكويت لدي القاهرة غانم صقر الغانم أن انتصار السادس من أكتوبر يعد انتصارا لكل الأمة العربية وتجسيدا للقدرة على تحدي الصعاب واقتحام المستحيلات ، مشددا على ان الكويت كانت على الدوام مناصرة لمصر في قضاياها وحروبها بما يربط بين البلدين الشقيقين من أواصر المحبة والأخوة على مدار عقود طويلة .



ونوه الغانم في تصريح بمناسبة الذكري الخمسين للنصر الي مشاركة الكويت في تحقيق هذا الإنجاز العظيم ، مشيرا الي انها قدمت كل الدعم المادي والمعنوي على الجبهتين المصرية والسورية عبر قوة الجهراء في الجبهة السورية، ولواء اليرموك في الجبهة المصرية الذي استشهد من رجاله البواسل 42 شهيدا خلال المعارك وسالت دماؤهم الزكية على ارض سيناء وامتزجت مع دماء اشقائهم دفاعا عن الحقوق العربية واستعادة العزة والكرامة ، علاوة على عديد من صور الدعم السياسي والاقتصادي التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الموقف العربي في المحافل الإقليمية والدولية .

واوضح الغانم ان الكويت تشارك الأشقاء في مصر كل عام في أحياء هذه المناسبة وتحرص على إبراز دورها التاريخي المشهود في نصرة القضايا العربية انطلاقا من انتمائها القومي وحرصها على التواجد الفعال في كافة المواقف والقضايا التي ترتبط بالتعاون الاخوي على كافة الاصعدة .

وتقدم الغانم بالتهنئة لمصر رئيسا وحكومة وجيشا وشعبا بهذه الذكرى الطيبة متمنيا لها كل الخير والازدهار .