سيدة الكمشوشى ممرضة السويس: كان عمرى 19 سنة وقت الحرب ووظيفتى كانت تحت النيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 07:28 مساءً - قالت سيدة الكمشوشي، والتي عملت ممرضة بالسويس خلال حرب الاستنزاف وأكتوبر، إن والدها لم يكن يرفض عملها في فترات الحروب، لكن كان يخاف عليها لاسيما وأن عمرها لم يتخطى وقتذاك 19 سنة.

وأضافت سيدة الكمشوشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أنه تم تعيينها في مستشفى السوس العام سنة 1971 وعندما قامت حرب أكتوبر 1973 مارست عملها في هذه الفترة بشكل قوي لإنقاذ الأبطال المصريين.

وتابعت سيدة الكمشوشي،"القوات الإسرائيلية كانت تستهدف مستشفى السويس العام لتدميريها، وكنا نواجه بقوة في هذا الوقت، ويجب على أبنائنا الوقوف مع مصر والتصدي لأي شيء يضر بمصر".