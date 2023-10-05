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أحمد جودة - القاهرة - أصدر رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، قرار بتعين شيماء فوزي مديرة لكلية التمريض بنات، وذلك استكمالًا للقرارات الإدارية التي أصدرها داوود على مستوى قيادة الكليات من عمداء ووكلاء ورؤساء أقسام؛ لضمان حسن سير العملية التعليمية.

تعيين شيماء فوزي مديرة لكلية التمريض بنات بجامعة الأزهر

وقد وجه الدكتور سلامة داوود، أمين عام الجامعة باتخاذ اللازم في الشأن الإداري على مستوى الإدارات والأقسام، وبناء عليه أصدر الأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف شيماء فوزي كامل، باحثة شئون إدارية أولى، بتسيير أعمال مديرة كلية التمريض بنات.

الجدير بالذكر أن شيماء فوزي مديرة كلية التمريض بنات الجديدة قد حصلت على بكالوريوس تجارة من جامعة الأزهر بتقدير ممتاز، وعينت من أوائل الخريجين عام ٢٠٠٣م، فعملت بكلية العلوم بنات باحثة شئون إدارية، ثم تم تكليفها للعمل رئيسة لقسم شئون العاملين، ثم رئيسة لقسم الاستحقاقات بالكلية، ثم انتقلت للعمل بمكتب عميدة كلية التجارة بنات بالقاهرة، وحصلت على عديد من الدورات التدريبية المكثفة ودورة إعداد القادة للقطاع الحكومي.