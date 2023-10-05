نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كتلة الحوار الوطني" تعلن ترشح باسل عادل لانتخابات الرئاسة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حازم الملاح، أحد أعضاء مجلس أمناء كتلة الحوار عن ترشح المهندس باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

ونشر الملاح عبر حسابه في “فيسبوك” صورة مع باسم عادل وعلق عليها قائلا: “كل التوفيق في انتخابات الرئاسة القادمة يا دكتور باسل، لدينا مشروع رئاسي طموح، كل الدعم والمساندة".

وبذلك ينضم عادل إلى سباق مرشحو الرئاسة المحتملين وهم الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، والنائب السابق أحمد الطنطاوي، وأحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال.