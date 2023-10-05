النائب سيد شمس الدين منتقدا بيان البرلمان الأوروبى: مضلل وضد العقل والمنطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 11:27 مساءً - وصف النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبى الأخير، بأنه "مضلل وضد العقل والمنطق"، مشددًا على أنه يعد تعديا على الشأن الداخلى المصرى، واستمرارًا لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التى يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن بيان البرلمان الأوروبي، طالب بانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، معقبًا: "أين الجديد في هذه النقطة، فالقيادة السياسية المصرية بنفسها تؤكد ذلك، ونحن أمام إشراف قضائي كامل، وأمام مرشحين متنوعين ومختلفين في التوجهات والإيدلوجيات، ولكن يجمعهم حب الوطن".

وذكر سيد شمس الدين، أن بيان البرلمان الأوروبي، تضمن مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة.