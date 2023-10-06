نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب البيطريين: لا بد من سد عجز أعداد الأطباء لتطوير الثروة الحيوانية ورفع الإنتاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور خالد سليم النقيب العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن تعيينات البيطريين متوقفة منذ عام 1994م، وقد أدي هذا إلى عدم وجود العدد الكافي من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والأغذية وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد سليم خلال تصريح خاص لـ "الفجر"، على أن الدولة في احتياج شديد لمضاعفة حملات التحصين ضد الوبائيات، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الثروة الحيوانية بجميع أنواعها، علمًا بأن هناك درجات مالية شاغرة بجميع المديريات.

وتابع: “عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطري هو 150 طبيبًا بيطريًا فقط على مستوى جميع محافظات مصر منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة و6 أطباء بمحافظة الجيزة، علمًا بأن سد العجز فى أعداد الأطباء البيطريين يساعد على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها وكذلك التصدي للوبائيات وتطبيق نظم الأمان الحيوي وكذلك ضمان السلامة الصحية للحيوانات والطيور والحفاظ على ثروة حيوانية هي ملك للوطن كله وإنتاجها هو جزء من ناتج قومي أصيل”.

وشدد على أهمية توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين للرقابة الصحية على الغذاء منذ أول حلقاته، ولتحقيق الأمان الصحي للحوم والألبان والأسماك، ومنتجاتهم تأكيدًا لحق الإنسان في غذاء صحي آمن كما كفل ذلك الدستور، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا القرار سيعود على الناتج القومي بالزيادة وسيوفر العملة الصعبة المستنزفة في استيراد كل ما هو من أصل حيواني.