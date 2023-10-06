البرلمان الليبى: إحالة نسخة من قوانين الانتخابات للبعثة الأممية لدى ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 أكتوبر 2023 12:31 صباحاً - أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إحالة وتسليم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نسخة من قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي تسلم القوانين الانتخابية مساء اليوم الخميس، جاء ذلك في تصريحاته

كان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي قد طالب بالاطلاع على نسخة رسمية منقحة من القوانين التي أحالتها اللجنة المشتركة "6+6" إلى مجلس النواب الليبي.

وقال باتيلي في خطاب موجه، لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه لم يطلع على القوانين الانتخابية التي أصدرها الأخير أمس الأربعاء وأمر بإحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأضاف باتيلي "لقد تفاجأت حين بلغتني الأخبار، عبر الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي، أنكم استلمتم مشاريع القوانين التي أعدتها لجنة 6+6 وأنكم عرضتموها على جلسة لمجلس النواب والذي بدوره أقرها".

وذكر المبعوث الأممي رئيس مجلس النواب الليبي باتفاقهما معًا خلال اجتماعاتهما في بنغازي يوم 24 يوليو، وفي مقر إقامة رئيس مجلس النواب في الثاني من سبتمبر الماضي بأن يكون التواصل بين مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال القنوات الرسمية حصراً، وألا يتم بناء مواقفنا على الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار باتيلي إلى أن رئيس مجلس النواب التزم بمشاركة بعثة الأمم المتحدة، ومشاركته شخصياً، مشاريع القوانين الانتخابية التي ستقدم إلى مجلس النواب من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة "6+6" حال استلام النسخ النهائية.

وأكد المسؤول الأممي أن العملية الانتخابية، ينبغي أن تستند إلى قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، معربًا عن أسفه لعدم تلقيه القوانين رسميًا، ما جعله في وضع لا يسمح له بالتعليق عليها، مشددا على أنه بات لزاماً على القادة الليبيين احترام تعهداتهم بمنح الشعب مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة.

وجدد باتيلي في ختام رسالته التأكيد على استمرار التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتنفيذ ولايتها، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.