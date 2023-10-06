نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "الجيل الديمقراطي": السيسي نجح في القضاء على الإرهاب وجفف منابعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عدد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمة التي امتدت لـ 8 سنوات، مشيدة برفع الحالة القتالية وتنويع مصادر الحصول على أسلحة للجيش، لافتا إلى أن الجيش المصري حاليا يحتل المرتبة التاسعة عالميا.

وأضاف ناجي الشهابي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في القضاء على الإرهاب في سيناء وغيرها وجفف منابعه، في حين العالم كله يعاني من تنظيم داعش الإرهابي وغير قادرة على السيطرة عليه حتى الآن رغم كل الإمكانيات المتوفرة لديهم.

تابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الرئيس السيسي قاد خطة تنفيذ خطة تنمية طموحة جدا، بداية من تطوير وتنمية سيناء خط الدفاع الأول عن مصر، رافعا شعار يد تبني ويد تحمل السلاح.