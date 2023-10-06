اتحاد طلاب تحيا مصر يستنكر بيان البرلمان الأوروبي ويصفه بالمشبوه

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر اتحاد طلاب تحيا مصر، بيانا يستنكر فيه تقرير البرلمان الأوروبي، واصفا إياه بمحاولة التدخل في شؤون مصر الداخلية.

وقال الاتحاد في بيانه، نرفض بيان البرلمان الأوروبي، ومحاولة التدخل في شؤون مصر الداخلية، وهذا تدخل غير مقبول، ونعرب عن رفضنا التام لهذا البيان المشبوه.

وأكد الاتحاد أن مصر لديها مؤسسات دستورية وقضائية رصينة، وانتخاباتها نزيهة، تقوم بتطبيق القانون وهي كفيلة بتطبيق انتخابات رئاسية حرة، تعبر عن إرادة الشعب المصري العظيم، وثمن بيان الاتحاد ما حققته مصر من خطوات رائدة، لتعزيز آليات الديمقراطية وتطبيق القانون.

وأضاف اتحاد طلاب مصر في بيانه، تقرير البرلمان الأوروبي لا يمس الواقع بصلة، لإنه عبارة عن كلام مرسل والغرض منه تشويه الدولة المصرية والإنجازات التي تمت في كل شبر في مصر خلال 10 سنوات مضت.