نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسلمي: "بيان البرلمان الأوروبي مرفوض شكلاً وموضوعاً" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد المسلمي الكاتب الصحفي المتخصص في الشئؤن البرلمانية إن البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن مصر اليوم مضلل وتدخل سافر في الشأن المصري الداخلي ولا يعبر عن حقيقة الواقع داخل مصر.

وأكد علي أن هذا البيان مرفوض شكلا وموضوعا في ظل ما تقوم به مصر من جهود حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان واستقلال القضاء.



وأوضح "مسلمي" أن التدخل في أحكام القضاء أمر مرفوض وأن ما ذكره البيان بالإفراح عن متهم أدين بتهمة السب والقذف وهي جريمة جنائية لا علاقة لها بالشأن السياسي.

وأضاف الكاتب الصحفي المتخصص في الشئؤن البرلمانية أن مصر حريصة كل الحرص على نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة حيث إنها تتم تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة وتحت إشراف قضائي كامل ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.



أما ما ذكره البيان من إدعاء أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية من وجود مضايقات علي حملته الانتخابية فهي ادعاءات واهية ولا تمت للواقع بصلة.

وطالب مسلمي الاهتمام بالشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي وعدم الالتفاف إلى الادعاءات التي تصدر من هنا وهناك وأن مصر حريصة على التعاون مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم الشعب المصري وشعوب الاتحاد الأوروبي ويعزز السلم والأمن الدوليين.