نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ظاهرة جوية خطرة تضرب عدة مناطق بعد قليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ في الرابعة فجرا من صباح اليوم، ظاهرة جوية تؤثر على العديد من المناطق، وتنتهي في السابعة صباحًا. الظاهرة هي الشبورة المائية وفقًا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

تأتي هذه الشبورة المائية نتيجة لسحب منخفضة تكون قريبة من سطح الأرض، وتكون غالبًا محملة بكميات كبيرة من بخار الماء الذي يتكثف ويشكل الضباب.

تحدث الشبورة المائية عندما تلتقي الرياح الباردة بالهواء الدافئ، وغالبًا ما تحدث هذه الظاهرة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

تقلل هذه الشبورة من مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير، وتحدث غالبًا عندما تزيد نسبة الرطوبة وتنخفض درجات الحرارة على سطح الأرض، وعندما تكون الرياح هادئة.

تشير هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية ستؤثر بشكل خاص على الطرق المؤدية إلى ومن محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، بالإضافة إلى بعض محافظات الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

للتعامل مع هذه الظاهرة الجوية، يُنصح باتخاذ الاحتياطات التالية: