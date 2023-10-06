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"فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم" وزير الأوقاف يعلن خطبة الجمعة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عن موضوع خطبة الجمعة الموافق 6/10 التي ستكون عن "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم". 

التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا 

مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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