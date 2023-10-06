نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحد أبطال سلاح الطيران بنصر أكتوبر: هتاف الله أكبر هز الطائرة الهليكوبتر في الجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء طيار محمد صلاح عارف، أحد أبطال ملحمة نصر أكتوبر العظيم، إن الضربة الجوية الأولى أفقدت العدو توازنه لأنها جاءت في توقيت لم يتوقعه أحد، بالإضافة إلى خطة الخداع الاستراتيجي، مضيفا: تمنيت الشهادة ولكن الشهادة هي من تختار الأشخاص وليس نحن".

وأضاف اللواء طيار محمد صلاح عارف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قبل الحرب بساعات قليلة صدرت لي أوامر بتسليم نفسي لقائد الفرقة، وبعدها سلمت نفسي اللواء جلال النادي وأعطاني مهمات غربية بضرورة الطيران في عمق سيناء.

تابع بطل ملحمة نصر أكتوبر، وأنا بعبر قناة السويس، هتاف الجنود في القوارب "الله أكبر" هزت الطائرة، كنت شايف بانوراما تحت مني وصوت العساكر كان بيجلل في السماء".