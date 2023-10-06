نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: السيسي رجل وطني يخاف الله.. ويعمل لـ 200 سنة قادمة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد موسى، على استمراره في عرض إنجازات التي حدثت على أرض الواقع خلال 10 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية للرد على المغرضين.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مصر تخوض حرب من نوع أخر وهي حرب التنمية.. والتنمية اللي بتكلم عنها طالت كل المجالات ومختلف جوانب حياتنا ومن اللحظة الأولي لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية حكم البلاد وهو يعمل ليل ونهار ومواقع العمل تعلوا فيها صيحة الإنجاز والإنتاج".

تابع، ميادين العمل في مصر نورت في كل قرى وعزب وريف مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها وبتحمل عنوان مهم وهو ( حياة كريمة لكل مواطن ) وده بالفعل اللي شايفينه في كل شبر في مصر من الأسمرات في المقطم لبشاير الخير ( غيط العنب سابقًا ) في الإسكندرية ومن بحري لقبلي تلاقي سواعد المصريين بيبنوا جمهورية جديدة بيقودها قائد وطني كل همه رفعة هذا الوطن.