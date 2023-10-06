نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحد أبطال سلاح الطيران بنصر أكتوبر: خضنا ملحمة دم وفكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال اللواء طيار محمد صلاح عارف، أحد أبطال ملحمة نصر أكتوبر العظيم، إن قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالحرب كان نابعا من إيمانه بقدرات قواته بأنها قادرة على تحقيق النصر، لافتا إلى أنه اتخذ قرار الحرب في ظروف اقتصادية وعسكرية وسياسية صعبة جدا.

وأضاف اللواء طيار محمد صلاح عارف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، خضنا ملحمة فكرية وعرق ودم، وحققنا النصر على العدو المتغطرس رغم امتلاكه أحدث الوسائل والتقنيات، موضحا أن الرئيس السادات درس العدو بشكل جيد واتخذ قرارا صعبا بني على فهم ودراسة.

تابع بطل ملحمة نصر أكتوبر، الضربة الجوية الأولى أفقدت العدو توازنه لأنها جاءت في توقيت لم يتوقعه أحد، بالإضافة إلى خطة الخداع الاستراتيجي، مضيفا: تمنيت الشهادة ولكن الشهادة هي من تختار الأشخاص وليس نحن".