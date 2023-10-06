أخبار مصرية

أحد أبطال سلاح الطيران بنصر أكتوبر: خضنا ملحمة دم وفكر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحد أبطال سلاح الطيران بنصر أكتوبر: خضنا ملحمة دم وفكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

قال اللواء طيار محمد صلاح عارف، أحد أبطال ملحمة نصر أكتوبر العظيم، إن قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالحرب كان نابعا من إيمانه بقدرات قواته بأنها قادرة على تحقيق النصر، لافتا إلى أنه اتخذ قرار الحرب في ظروف اقتصادية وعسكرية وسياسية صعبة جدا.

وأضاف اللواء طيار محمد صلاح عارف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  خضنا ملحمة فكرية وعرق ودم، وحققنا النصر على العدو المتغطرس رغم امتلاكه أحدث الوسائل والتقنيات، موضحا أن الرئيس السادات درس العدو بشكل جيد واتخذ قرارا صعبا بني على فهم ودراسة.

تابع بطل ملحمة نصر أكتوبر، الضربة الجوية الأولى أفقدت العدو توازنه لأنها جاءت في توقيت لم يتوقعه أحد، بالإضافة إلى خطة الخداع الاستراتيجي، مضيفا: تمنيت الشهادة ولكن الشهادة هي من تختار الأشخاص وليس نحن".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا