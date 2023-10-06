نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجيل الديمقراطي" يستنكر بيان البرلمان الأوروبي: يستقي معلوماته من منظمات مشبوهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استنكر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بيان البرلمان الأوروبي خلال جلسته اليوم والذي طالب بوقف المضايقات التي يتعرض لها بعض المرشحين المحتملين.

وقال ناجي الشهابي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، البرلمان الأوروبي يستقي معلوماته من منظمات حقوقية مغرضة وممولة ومشبوهة ولا توجد أي تضييقات على المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات تأييد لأي مرشح رئاسي محتمل.

تابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي طفرة كبيرة جدا، لافتا إلى أن مصر لا تقل عن أي دولة أوروبية فيما تقدمه في ملف حقوق الإنسان.