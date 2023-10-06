نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "الجيل الديمقراطي": ملف حقوق الإنسان في عهد السيسي شهد طفرة كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالتوسع في مشروعات مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الدولة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية كبرى وهناك احترام عميق لهذا الملف.

وأضاف ناجي الشهابي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر لا تقل عن أي دولة أوروبية فيما تقدمه في ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى ضرورة إجراء حوار وطني لجميع القوى السياسية بالإضافة إلى الإفراج عن العديد عن المحبوسين احتياطيا وإدماجهم في المجتمع.

تابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي طفرة كبيرة جدا، منتقدا بيان البرلمان الأوروبي خلال جلسته اليوم والذي طالب بوقف المضايقات التي يتعرض لها المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي لافتا إلى أن البرلمان الأوروبي يستقي معلوماته من منظمات حقوقية مغرضة وممولة.