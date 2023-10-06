وكيل "تعليم" كفر الشيخ: يجب جمع إنجازات السيسي في كتاب مدرسي

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أحمد جودة - القاهرة - طالبت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم السابق بكفر الشيخ، المسئولين في الوزارة بضرورة جمع إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 10 سنوات الماضية في كتاب وتوزيعه على الطلاب في المدارس كتربية وطنية.

وأضافت الدكتورة بثينة كشك في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا يمكن اختزال المشروعات القومية في غلاء تمن كيلو طماطم، وما حدث في عهد الرئيس السيسي من مشروعات قومية يقوم على خدمة أبنائنا والأجيال القادمة لبناء مستقل وغد مشرق لأحفادنا.

تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم السابق بكفر الشيخ،:"الرئيس بيني عشان بكرة، مطالبة الشباب بضرورة المشاركة في العرس الديمقراطي والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المشروعات القومية واستكمال الحلم.