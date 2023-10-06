نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: حرب أكتوبر علامة فارقة غيرت الثوابت العسكرية العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الإعلامي محمد موسى القوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، لافتا إلى أن حرب أكتوبر علامة فارقة في مستقبل مصر والعالم العربي بل أنها غيرت الثوابت العسكرية العالمية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أبطال مصر عملوا ملحمة هتفضل مضيئة خلال تاريخ المصريين العسكري.. ومن هنا بوجه تحية من كل قلبي لكل بطل من أبطال قواتنا المسلحة الباسلة شال كفنه علي أيده ومرجعش غير بالنصر وكل الدعاء لشهداء قواتنا المسلحة البواسل اللي قدموا دمائهم عشان يحرروا الأرض ويصونوا العرض وتحية لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات قائد حرب أكتوبر العظيم.

وأتم قائلا: كل التحية لأبطال قواتنا المسلحة اللي حموا البلد من الإرهاب وحمونا من مخطط التقسيم اللي كان مرتب في 2011..بالمختصر كده جيش مصر العظيم هيظل ليوم الدين حامي حمي المصريين".