نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "مصر أكتوبر" عن إنجازات السيسي: شيء لا يصدقه عقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، عن سعادتها الكبيرة بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وقالت جيهان مديح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المواطنون خرجوا بكثافة في مسيرات حاشدة على مستوى الجمهورية للاحتفال بتلبية الرئيس السيسي لدعوتهم بالترشح في الانتخابات الرئاسية.

تابعت رئيس حزب مصر أكتوبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات على أرض الواقع لم نرها من قبل، من شبكات طرق قوية ومنظومة نقل حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى المدن وعواصم المحافظات الجديدة.