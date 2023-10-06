نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب بالشيوخ: مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية.. والسيسي حقق نهضة شاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ، إن الحراك السياسي في الجمهورية الجديدة لم نشهد له مثيلا على مدار العقود السابقة، لافتا إلى أن هناك مشهد ديمقراطي حقيقي يحدث على أرض مصر من خلال الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية.

وأضاف النائب إيهاب الهرميل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نحن الآن في واجب وطني، ومصر تتغير نحو الأفضل ونعيش أزهي عصور الديمقراطية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق نهضة شاملة خلال الـ 8 سنوات الماضية في كافة المجالات المختلفة لمواكبة العصر.

تابع عضو مجلس الشيوخ، مصر تأخرت كثيرا خلال الـ 30 سنة الماضية، والرئيس السيسي يبذل جهودا جبارة لإعادة هيكلة البنية التحتية والخروج من عنق الزجاجة، موضحا أن مشروع حياة كريمة ارتقى بجودة حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.