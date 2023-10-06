سويلم:مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية لتحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 أكتوبر 2023 10:31 صباحاً - سويلم :محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأكبر على مستوى العالم لإستصلاح ٤٥٦ ألف فدان بشمال سيناء

- مشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب/ يوم لإستصلاح ٥٠ ألف فدان

- (٥٥٦) منشأ للحماية من أخطار السيول بشمال وجنوب سيناء لحماية المواطنين والمنشآت وحصاد مياه الأمطار

- حماية مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة ١.٥٠ مليار جنيه

- حماية مدينة الطور بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه ، ومدينة طابا بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه

- أعمال حماية بأودية الجرافى وأولاد على بشمال سيناء ، وأودية غرندل و وردان وبعبع بجنوب سيناء

- (١٠) خزانات أرضية بشمال سيناء ، و (١٨) خزان أرضي بوسط سيناء

في ضوء إحتفال المصريون اليوم بالذكرى الخمسين لإنتصارات إكتوبر المجيدة .. صرح السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية .

وأوضح الدكتور سويلم أنه تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، كما يجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع لإستصلاح ٤٥٦ ألف فدان بشمال سيناء ، كما تم تنفيذ مشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب/ يوم لإستصلاح ٥٠ ألف فدان .

وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول .. صرح الدكتور سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٥٥٦) منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات .

وأشار سيادته لما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .

وأضاف سيادته أنه في محافظة شمال سيناء .. إنتهت أعمال حماية وادى الجرافى بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة ٣٢ مليون جنيه ، ونهو تنفيذ عدد (١٠) خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بتكلفة تتجاوز ٢ مليون جنيه ، وعملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل ، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء عدد (١٨) خزان أرضي بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل الى ١٩ مليون جنية وبنسبة تنفيذ تزيد عن ٩١ % ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء عدد (٥) أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش .

وفى محافظة جنوب سيناء .. تم الإنتهاء من تنفيذ عملية حماية وادى غرندل و وادي وردان بمدينة رأس سدر ، وتم نهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز ٤٨ مليون جنيه ، ونهو تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة ١٥ مليون جنيه ، ويجرى حاليا تنفيذ عملية إنشاء عدد (٢) بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن ٢٥ % .

كما قامت الوزارة بالإنتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ عدد (٤) بحيرات صناعية و (١١) قناة و (٤٤) حاجز توجيه و (٢) حوض تهدئة و (٤) حاجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه ، والتى تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والإستراتيجية والسياحية في طابا .

كما تم نهو تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهى عبارة عن عدد (٥) بحيرات صناعية و (٣) سدود بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه .

كما تم الإنتهاء من تنفيذ منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتالف من ١٥ بحيرة صناعية و ٩ سدود تخزينية وحزمة من حواجز التوجيه و البرابخ وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار يناهز طولها الـ ٦٠ كيلو متر .. ويعد هذا المشروع هو الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول علي صعيد كافة محافظات مصر ، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ ١.٥٠ مليار جنيه .

وقد واجهت هذه المنشآت بكفاءة كبيرة العواصف المطيرة التى تعرضت لها مدن محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال الفترات الماضية .