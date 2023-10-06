انت الأن تتابع خبر بالليل يا مدام .. قطع المياه عن عدد من الأمكان في محافظة الجيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مساء اليوم الجمعة الموافق السادس من شهر أكتوبر 2023 عدد من الشوارع في محافظة الجيزة من قطع المياه، نتيجة ما يتم يتم القيام به من أعمال من شركة المياه والصرف الصحي خلال هذه الفترة.في هذا السياق تعرف المواطنين داخل محافظة الجيزة عن كافة التفاصيل الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، عبر البيان الذي صدر عن شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الجيزة ونشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

قطع المياه :

[صنبور مياه]

قطع المياه

وأشار بيان شركة مياه الجيزة أن قطع المياه سوف يحدث لمدة 4 ساعات متواصلة بداية من الساعة الساعة الثانية عشر منتصف اليوم حتي الساعة الرابعة فجر غداً السبت الموافق 7 من الشهر الميلادي نفسه.

سبب قطع المياه في محافظة الجيزة :

[صنبور مياه]

قطع المياه

وأوضح بيان شركة مياه الجيزة أن سبب قطع المياه يتمثل في أعمال إحلال وتجديد مواسير مياه بشارعي 18 أ ، 2 ج، الأمر الذي يستلزم قفل المياه عن خط قطر 200 مم لإنهاء الأعمال

أماكن قطع المياه في محافظة الجيزة :

وأضاف بيان شركة مياه الجيزة أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي مناطق” ج – 18 أ ” بهضبة الأهرام

طالب عاجل :

وطالب بيان شركة مياه الجيزة من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.