أمير الكويت وولى عهده يهنئان الرئيس السيسى بالذكرى الـ50 لانتصار حرب أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 أكتوبر 2023 02:29 مساءً - هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولى عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

واستذكر أمير الكويت وولي عهده - في البرقيتان اللتان تم إرسالهما اليوم الجمعة، لتهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية واستبسالها وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية.

وأعرب أمير الكويت عن خالص تهانيه وعن الاعتزاز الكبير بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية معا خلال هذه الملحمة الخالدة التي جسدت عمق الروابط الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية .. متمنيا لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار.

وبعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة