بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. قرار رئاسي بالإفراج عن 3328 سجينا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 أكتوبر 2023 05:29 مساءً - تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (417) لسنة (2023) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبرالمجيد لعام 2023 قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3328) نزيلا.

دموع أهالى النزلاء المفرج عنهم فور استقبالهم يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع. فرحة الأهالى بذويهم المفرج عنهم بمناسبة انتصارات أكتوبر لحظة خروج النزلاء المفرج عنهم من مراكز الإصلاح قبل لحظات من الافراج عن النزلاء النزلاء المفرج عنهم بمناسبة انتصارات أكتوبر