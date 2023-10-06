نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 303 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعليماته لمسئولى الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة التصدي بحزم لأية حالات مخالفة بالأسواق للتأكد من سلامة السلع والمنتجات المتداولة والالتزام بالمواصفات وبذل أقصى جهد في سبيل إيصال الدعم لمستحقيه.



وفى هذا الإطار وتنفيذًا لتكليفات المحافظ بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وضبط حالات تداول لسلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى والتصدى للممارسات الإحتكارية.



نجحت إدارة مباحث التموين بالجيزة فى ضبط عدد 2445 قضية تموينية خلال شهر سبتمبر شملت قضايا غش تجارى وإحتكار سلع إستراتيجية وتلاعب بالأسعار ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح تقرير الإدارة الصادر عن شهر سبتمبر نجاح الحملات فى ضبط إجمالي 303 طن منتجات وسلع ولحوم ومصادرة 44772 وحدة سلعية و20583 لتر مواد بترولية تم حجبها بغرض الإحتكار.

شملت القضايا 1071 قضية فى مجال المطاحن والمخابز والتى تضمنت( إدارة مخبز دون ترخيص، تجميع والإستيلاء على دقيق بلدى مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز غير مطابق للمواصفات).

وبمجال المحال العامة تم ضبط 1322 قضية شملت ( عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، إدارة منشأة دون ترخيص، بيع بأزيد من السعر).



بالإضافة إلى 24 قضية لحجب عدد 12069 علبة سجائر بغرض الإحتكار، و27 قضية غش تجارى وتدليس وتداول منتجات غير صالحة للإستهلاك الأدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية، والتى شملت سلع إستراتيجية كان من ضمنها ( أرز، سكر، دقيق، فول، عدس، فاصوليا، زيت طعام، أسمدة، مكرونة، لحوم، جلود، مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن، عصائر، مخللات، مساحيق غسيل، قطع غيار مركبات متنوعة)، وقضية لتداول لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتم مصادرة المضبوطات وتحرير 1976 محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين بإجمالي 16 مخالف وقائم على الأعمال.