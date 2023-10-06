نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. الحملة الرسمية للسيسي تعقد المؤتمر الصحفي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المؤتمر الصحفي الأول للحملة، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل، وذلك يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023.



وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميًا عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك خلال كلمة للرئيس، في الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز".



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسات مؤتمر "حكاية وطن" بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية.