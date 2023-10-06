نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعضاء القافلة الدعوية المشتركة: الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أعضاء القافلة الدعوية المشتركة اليوم في خطبة الجمعة الموافق 6/10 من محافظة شمال سيناء بصوت واحد حول موضوع: " فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم"، بمشاركة (خمسة عشر عالمًا): خمسة من الأزهر الشريف، وثمانية من وزارة الأوقاف، واثنان من دار الإفتاء المصرية.

وأكد أعضاء القافلة الدعوية المشتركة أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما أنهم أحياء في ذاكرة الأمم والأوطان، لا تُنسى بطولاتهم، ولا تُنكَر تضحياتهم، يقول سبحانه: "وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَات بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) لجَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ (رضي الله عنهما) حينما استشهد والده (رضي الله عنه): (أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ)؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا)– أي: من غير حجاب- فَقَالَ: (يَا عَبْدِي، تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ)، قَالَ: يَا رَبِّ، تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ الرَّبُّ (عَزَّ وَجَلَّ): (إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ) قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ، جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ).

الشهيد الحق هو من صدق انتماؤه إلى دينه ووطنه فضحى من أجل ذلك بالغالي والنفيس

وأضافوا ولا شك أن الشهيد الحق هو من صدق انتماؤه إلى دينه ووطنه، فضحى من أجل ذلك بالغالي والنفيس، كما أنه شهم حر يأبى الدنية، ويرفض المذلة والهوان، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ).

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء المصرية وبرعاية من الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة، وأ.د/ شوقي علام مفتي الديار المصرية.

أعضاء القافلة الدعوية المشتركة

1- د/ رمضان عفيفي بحيري مدير عام المراكز الثقافية أبو هريرة ( رضي الله عنه) - نجع شبانة - الماسورة

2- الشيخ/ محمد عبد الرحيم إبراهيم أحمد واعظ بالأزهر الشريف الأطرش - العجرة - الماسورة

3- د/ أحمد العوضي محمد أبو النجا أمين فتوى بدار الإفتاء الظهير - قرية الظهير - الجورة

4- الشيخ/ إبراهيم أحمد محمد أحمد واعظ بالأزهر الشريف الرحمة - قرية الظهير - الجورة

5- الشيخ/ مصطفى كامل علي مبارك إمام وخطيب النصر - قرية الظهير - الجورة

6- الشيخ/ عبد الرحمن جمعة السيد شلش إمام وخطيب أولاد سليمان - قرية الظهير -الجورة

7- الشيخ/ محمد سمير سلامة إبراهيم أمين فتوى بدار الإفتاء الحاج عايش - قرية الظهير - الجورة

8- الشيخ/ يس سليم أحمد السيد واعظ بالأزهر الشريف عباد الرحمن - حي الزهور - الشيخ زويد

9- الشيخ/ السعيد مسعد السعيد أحمد إمام وخطيب عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) - حي البحر - الشيخ زويد

10- الشيخ/ عبد الله رمضان محمد حمادة واعظ بالأزهر الشريف صلاح الدين - حي السكادرة – البحر - الشيخ زويد

11- الشيخ/ أبو بكر محمد أحمد محمد إمام وخطيب الرحمن - حي الكراشين - الشيخ زويد

12- الشيخ/ عبد الرحمن رضوان أبو سيف واعظ بالأزهر الشريف أبو سمور - حي الكراشين - الشيخ زويد

13- الشيخ/ أحمد صلاح علي محمد إمام وخطيب أبو داوود - حي البحر - الشيخ زويد

14- الشيخ/ محمد السعيد جاهين يوسف إمام وخطيب المجاهدين - المدينة - الشيخ زويد

15- الشيخ/ عماد محمد السيد علي مجاهد إمام وخطيب الوحشي - حي الوحشي - الشيخ زويد

أعضاء القافلة الدعوية المشتركة

أعضاء القافلة الدعوية المشتركة