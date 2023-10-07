نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب البيطريين يناشد الرئيس السيسي بإعادة التعيينات من أجل صحة المواطن والثروة الحيوانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الدول المتقدمة تقدر تماما دور الطبيب البيطرى فهو فى المرتبة الأولى فى أمريكا وأكثر المواطنين دخلا، لكن فى مصر مازال لم يحصل على تقديره الذى يستحقه، رغم أن التجارب أثبتت أهميته من خلال الأوبئة التى مر بها العالم، كما لم يحصل الطب البيطرى على حقه فى هيئة سلامة الغذاء فهو المسئول تقريبًا عن 50% من الغذاء اليومى للمواطن والأعداد المعينة بالهيئة لا تتناسب مع ذلك، فعودة التعيينات للطبيب البيطرى ليس مطلبا فئويًا لكن ضرورة لصحة المواطن، وندق ناقوس خطر.

ووجه سليم في تصريحات ل "الفجر"، رسالة للرئيس السيسى والحكومة بإنه بعد فترات بسيطة لن نجد طبيب بيطرى حكومى للتفتيش والرقابة ومتابعة الاغذية التى تقدم للشعب وتحميه من الامراض، كما ان تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج الذى يسعى له الرئيس السيسى ويناشد به دائما لن يتحقق إلا بالطبيب البيطرى لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى.

وأكد ان الدولة فتحت التعيينات ل30 ألف معلم، ويجب فتحها للاطباء البيطريين فهم عماد المشروعات والمبادرات الرئاسية الكبيرة مثل مبادرة "حياة كريمة" والوحدات البيطرية التى تقام بتلك القرى وكذلك مبادرات تنمية الريف المصرى، فيجب تدارك الموقف.