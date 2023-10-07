نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 1200 حالة إشغال في بولاق الدكرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود حملات حي بولاق الدكرور المكبرة لرفع الإشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال والمنشآت التجارية بشوارع طابق الديابة وترعة زنين والمشتل.

يأتي ذلك في إطار توجيه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

كما شدد محافظ الجيزة على المرور الدوري على المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحقيق الانضباط بالشارع ورفع نحو ١٢٠٠ حالة إشغال وذلك استجابة لشكاوى المواطنين الواردة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري الاستكمال.

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات