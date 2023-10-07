نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عهد السيسي.. ننشر إنجازات مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت وزارة التضامن الاجتماعي منذ تولي رئيس الجمهورية خلال ٩ سنوات عددا من الإنجازات في برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية، وذلك للخروج بهم من دائرة الفقر والعوز إلى الاستقلالية والتأهيل والتمكين الاقتصادي وكان أبرزها برنامج "2 كفاية".



يعمل برنامج "2 كفاية" على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

وتستعرض "الفجر" أبرز إنجازات البرنامج في عهد الرئيس السيسي خلال التقرير التالي:-

• تم تنفيذ عدد 9،3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء مشروع "2 كفاية" والشراكة مع 108 جمعيات أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

• أكثر من 20 مليون مشاهد للحملات الإعلانية الخاصة بالمشروع تحت مسمى "تقسمها على خمسة ولا على اتنين".

• 400،000 سيدة ترددن على عيادات "2 كفاية" التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

• 310،000 سيدات استخدمن وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 78% من عدد السيدات المترددات على عيادات "2 كفاية".

• تنفيذ عدد 4374 ندوة توعوية بحضور 500 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة (الصحية، المجتمعية، الدينية).

• 56 ألف مستفيد من الأطفال والسيدات اللاتي حصلن على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأطفال بعدد 5 محافظات (بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - الدقهلية) بحملة بالوعي "مصر بتتغير للأفضل".

• تنفيذ عدد 703،000 مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة "كورونا" وكذلك المتابعة أثناء تفشي الفيروس التاجي.

• تم رفع وبناء قدرات عدد 2000 مثقفة مجتمعية، 130 كادرا طبيا، 300 كادر مالي على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.