نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس شعبة المواد الغذائية يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة خفض أسعار السلع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، عن موعد انطلاق مبادرة خفض الأسعار، التي إعلانها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ يوم الاحد القادم

وأضاف "الدجوي" في تصريح خاص للفجر، أن المبادرة ستشمل جميع المحافظات، حيث سيجتمع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء شركات المصنعة لسكر، بعد أن تم تخفيض سعر سكر 25 قرش فالبورصة، لوضع سعر محدد، ليستفيد المواطنين من الدعم المقدم من الحكومة وليس الشركات

وعن نسبة انخفاض أسعار السلع الغذائية، أوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن النسبة ليس محدده حتي الان، ولكن المبادرة ستسعى ليشعر المواطن باستحسان في الاسعار، مضيفًا أن هذه المبادرة لن تشمل فقط السلع الرئيسية بل ستضمن كافة السلع الغذائية، وستكون متاحة في جميع المحافظات

خفض أسعار السلع

رحب علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة، اليوم، ممثلة في البنك المركزي المصري بالاتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع، كاشفًا أن المبادرة من المتوقع أن تنطلق منتصف الاسبوع القادم.

بعض المنتجين التزموا بالتنازل عن الأرباح نهائيا

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، اليوم الثلاثاء إن المبادرة خطوة هامة خاصة أن معدلات التخضم وصلت لأرقام غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الاجتماع كان به قادة السوق في السلع الأساسية التي ستعمل المبادرة عليها، وهذه ليست مبادرة واحدة بل أكثر من مبادرة لأنها تسعى لأن تكون مستدامة وليست فترة مؤقتة، مبينًا أن بعض المنتجين التزموا بالتنازل عن الأرباح نهائيا خلال فترة المبادرة.

الخفض في الأسعار سيكون جليًا وواضحًا



وشدد على أن الخفض في الأسعار سيكون جليًا وواضحًا، وأن هناك حدود قصوى للبيع دون أن تكون أسعارًا استرشادية أو تسعيرة جبرية لكن حد أقصى للبيع يتحرك فيه البائع ممكن يبيع أقل ولكن لايمكن أن يكون أعلى من ذلك

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الخفض سيكون كبيرًا وواضحًا ومستمرًا في عدد كبير من السلع الرئيسية مثل الفول والعدس والألبان والجبن ومنتجاتها، والمكرونة وزيت الطعام والسكر، والأرز وهي السلع التي تمس الأسر المصرية.