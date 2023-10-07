نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: القوات المسلحة زلزلت الأرض تحت أقدام العدو في حرب 73 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية زلزلت الأرض تحت أقدام العدو في 73 وأنهوا أسطورة العدو الذي لا يقهر، مشيرا إلى أن الجيش المصري قدم وما زال يقدم تضحيات لا تنتهي، أبطالنا حاجة تشرف أي بلد يكون عندها جيش زي الجيش المصري.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، فخورين بجيشنا، فخورين بقادة جيشنا وهو ده المطلوب إننا نرسخه في وجدان أبنائنا ونعلمهم إزاي يحبوا جيشهم إزاي يثقوا في جيشهم لما الشعب وقف خلف جيشنا بكل قوة في حرب أكتوبر فتحولت الحرب لنصر وما نعيشه هذه الأيام في معركة جديدة للشعب المصري وهي معركة التنمية يتطلب منا جميعًا الاصطفاف خلف قيادتنا السياسية بكل ما أوتينا من قوة لتحقيق حلم اكتمال الجمهورية الجديدة.

تابع، الشعب المصري بمختلف طوائفه وفئاته كان البطل الأول تحقيق نصر أكتوبر المجيد، مضيفا: علينا أن نطلق علي هذه الحرب المجيدة حرب الشعب المصري كله حيث لا توجد أسرة مصرية لم تقدم شهيدا أو مصابا أو مقاتلًا فى هذه الحرب، لافتا إلى أن أبطال قواتنا المسلحة قدموا الغالي والنفيس من أجل رد الكرامة.