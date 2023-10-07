نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللواء أسامة همام: حرب أكتوبر غيرت النظريات العسكرية في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه اللواء أسامة همام أحد أبطال حرب أكتوبر، ووكيل المخابرات العامة المصرية، التحية لقبائل سيناء وشيوخهم المحبين لوطنهم على دورهم الكبير في انتصار القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف اللواء أسامة همام خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قبائل سيناء مدوا الجيش بالمعلومات التي تساعدهم على كيفية اختراق العدو، بالإضافة إلى المأمونة من الطعام وغيره ولم يدخروا جهدا في الوقوف خلف القوات المسلحة.

تابع وكيل المخابرات العامة المصرية، خطة الخداع الاستراتيجي لحرب أكتوبر تدرس في العالم حتى في إسرائيل نفسها لأنهم لم يتخيلوا ما حدث في الحرب، لافتا إلى أن حرب أكتوبر غيرت النظريات العسكرية في العالم.