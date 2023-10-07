نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قاهر عساف ياجوري: أداؤه التحية العسكرية ليّ دليلا على عظمة الجيش المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد المصري الملقب بصائد الدبابات في حرب أكتوبر العظيم، إن المقدم الشهيد محمد صلاح حواش نصحه قبل اطلاق أول صاروخ نحو أول دبابة قائلا له: "مسطرة يا مصري" لتتوالي بعدها إصابتي للدبابات الإسرائيلية لتصل إلى 27.

وأضاف محمد المصري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نصر أكتوبر سيظل ساطعا في سماء الدنيا حتى قيام الساعة، لأنها أول مواجهة بين الجندي المصري والإسرائيلي.

تابع صائد الدبابات في حرب أكتوبر، شرفت بتقليدي وسام نجمة سيناء أرفع وسام عسكري، لافتا إلى أنه كان مكلفا بمهمين أثناء الحرب الأولى صد هجوم العدو أثناء العبور واقتحام خط بارليف، والمهمة الثانية كانت خلف خطوط العدو للهجوم عليه.

استطرد، دمرت 27 دبابة إسرائيلي من بينهم دبابة العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، قائد لواء الدبابات الإسرائيلي الشهير، لافتا إلى أن «ياجوري» أول عندما شاهده وهو في الأسر قام وأعطاه التحية العسكرية، مؤكدا هذا دليل على عظمة الجيش المصري.