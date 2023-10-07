المرشح عبد الفتاح السيسي يجري الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 10:36 صباحاً - أجرى المرشح عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، الكشف الطبى للتقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمستشفى العاصمة الادارية الجديدة، حيث كان في استقبال سيادته بالمستشفى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية ومستشارها القانوني.

وشهدت مستشفى العاصمة الادارية الجديدة، صباح اليوم السبت، حضور المرشح عبد الفتاح السيسي، لإجراء الكشف الطبى، وذلك من خلال 4 عيادات طبية، وهي النفسية والعصبية والمخ والأعصاب والرمد والجراحة والباطنه والقلب.

حيث أتم إجراء كافة الفحوصات الطبية وفقا لقوائم التحاليل اللازمة والتى حددتها المجالس الطبية المتخصصة، حيث سيتم إرفاق نتائج الفحص الطبي على أن يتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حال تقدم المرشح بأوراقه للترشح رسميا.