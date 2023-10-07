بتكلفة 22 مليون جنيه..محافظ شمال سيناء يفتتح مدرستي التربية الفكرية واللغات بمدينة بئر العبد (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 12:35 مساءً - افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء وائل مصطفي، رئيس جهاز تعمير سيناء، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مدرستي التربية الفكرية والرسمية لغات بمدينة بئر العبد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ على أن قطاع التعليم يشهد طفرة تنموية كبيرة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية في شمال سيناء، لافتًا إلى إنشاء عدد ١٠٩ مدرسة على مستوى المحافظة منذ ٢٠١٤، تضم ١٢٦٣ فصلا تعليميا، يجري حاليًا تنفيذ ١٠ مدارس تضم ١١٦ فصلا تعليميا من خلال هيئة الأبنية التعليمية.

وأشار المحافظ إلي افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال احتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من أكتوبر في شتي القطاعات وفي مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم افتتاح مدرسة العريش المعمارية ومدرسة الخروبة والفصل الواحد بنجع سيبانه مع بداية العام الدراسي الجديد.

بدوره قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن مدرسة التربية الخاصة "الفكرية" بمدينة بئر العبد أنشئت على مساحة 3750 متر مربعا بتكلفة 13 مليون جنيه، وتضم مبني فصول دراسية بمساحة 560 متر مربع وعدد 13فصل تربية فكرية واستراحة مدرسين، حيث تتكون من دور ارضي ودورين علويين وملحق إقامة طلبة بمساحة 280 متر مربع على دورين بجانب غرفة حارس.

أضاف رضوان، أن مدرسة بئر العبد الرسمية لغات أنشئت على مساحة 9765 متر مسطح بتكلفة 8 مليون و845 ألف و410 جنيه، حيث تضم دور ارضي و4 أدوار علوية، بها 28 فصل تعليمي يتسع لـ 1120 طالب وطالبة، وتضم فناء وفناء رياض أطفال وحديقة وملعب ومنطقة توسعات مستقبلية.

حضر الافتتاح كلا من اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، القيادات التنفيذية والشعبية والمهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، وسالم العكش ورمضان سرحان وسامي كامل، أعضاء المجموعة البرلمانية ببئر العبد.