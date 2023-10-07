جولات ميدانية خلال العطلة الرسمية لقيادات الوزارة بمحافظات الشرقية والدقهلية لتشديد الرقابة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 01:32 مساءً - تشن وزارة البيئة خلال العطلة الرسمية عدد من الجولات برئاسة قياداتها بمحافظات منظومة قش الأرز، لمتابعة جهود احكام الرقابة على مصادر التلوث المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الميدانية المستمرة لمحاور المنظومة، ومنها الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى كالفواخير ومكامير الفحم، إلى جانب عوادم السيارات.

وقد توجه الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات في جولة تفقدية بمحافظتي الغربية والبحيرة، للتشديد على اجراءات رصد والحد من حالات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، حيث تلاحظ وجود حالة حرق مكشوف بنطاق مدينه دفره بالغربية، وتم اتخاذ اللازم بالتنسيق مع مدير فرع جهاز شئون البيئة بالغربية ومسئولي النطاق ومسؤولي وزارة الزراعة، تم أيضا رصد نقطه أخرى بنطاق عزبة الدكتور سيد سليمان بنطاق مركز ومدينه كفر الزيات وتم اتخاذ اللازم، كما مر العربي علي محافظة البحيرة بمرافقة مدير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة م.علي دومه ومسئولي وزارة الزراعة، حيث تم رصد حرق مكشوف بنطاق جمعيه زبيده بمركز ايتاي البارود حرق آخر بمنطقة الرابط شيشت النعام بنطاق مركز ايتاي البارود، وتم اتخاذ اللازم.

في حين، تفقد الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة اوضاع منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة في محافظة الغربية، يرافقه السيد رئيس الإدارة المركزية لفرع الجهاز بالغربية، حيث زار مراكز طنطا وكفر الزيات وبسيون والقرى التابعة لهم، لمتابعة مواقع زراعة الأرز و الحصاد، ومتابعة مواقع تجميع قش الأرز بالرجدية وطريق طنطا الزراعي، حيث شهد اجراءات صيانه أحد معدات الوزارة المؤجرة للمتعهدين، ووجه بضرورة استمرار التوعية بشأن عدم حرق قش الأرز و كذلك توضيح الغرامات المقررة قانونا في حالة الحرق،

كما تم تحرير 3محاضر إثبات حاله لعدد 3حرائق منهم حريق لسيقان السمسم.

ومن جانبه، قام الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بوزارة البيئة بجولة ميدانية في محافظة الشرقية، في اطار التنسيق مع السكرتير العام للمحافظة لتعزيز التعاون في عمليات السيطرة على حرائق قش الارز، و إنشاء مجموعة عمل من القيادات التنفيذية المعنية بالأزمة الخاصة بحرق قش الأرز بالمحافظة وتحت إشراف السكرتير العام للمحافظة وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، خاصةً أن نسبة الحصاد بمحافظة الشرقية وصلت ٤١% حتى الآن، حيث تفقد خلال الجولة نطاق مركز منيا القمح وتبين استقرار الاوضاع، كما توجه الى محافظة الدقهلية، والتي يوجد بها ٤٠٤ الف فدان مزروعة بالأرز ونسبة الحصاد بها وصلت ٦٠%، وتفقد رشاد الوضع بمدينة ميت غمر، وموقع تجميع ميت الفرماوى الذي ضم ٥٠٠٠ طن قش ارز، وتم تحرير عدد ١١ محضر مخالفات.

وفي سياق متصل، قام الدكتور عيد الراجحى مسئول ملف نوعية المياه بوزارة البيئة يرافقه الأستاذ محمود فوزى باحث بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية ، بالمرور على مواقع مختلفة من محافظة الشرقية لمتابعة سير العمل اليومي لمحاور المنظومة، والوقوف على مدى إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية وضرورة الإستفادة منها سواء باستخدامها كعلف للماشية أو لعمل كومات سمادية، حيث تبين قيام أصحاب بعض مكامير الفحم النباتى بقرية الزوامل مركز بلبيس بتشغيل المكامير ومخالفة قرار السيد الدكتور محافظ الشرقية رقم 8155لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1/8 وحتى 30/11/2023 ، وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم التواصل مع ادارة الحماية المدنية واحضار سيارات الإطفاء واللودر، بحضور م. محمد فتحى نائب رئيس مجلس بلبيس، م. محمود سعيد رئيس الوحدة المحلية بالزوامل مركز بلبيس محافظة الشرقية، حيث تم إطفاء مكمورة وإزالة جزئية لعدد 2 مكمورة حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.