وزير الأوقاف يكرم الحاصلين على التميز الوظيفي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 02:30 مساءً - خلال الاجتماع الذي عقده معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣م بقيادات الأوقاف ومديري المديريات الإقليمية وقيادات هيئة الأوقاف ومديري المناطق بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر كرم معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلًّا من :

الدكتور/ عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة (شهادة تقدير + عشرة آلاف جنيه).

الأستاذ/ رفيق إبراهيم القاضي مدير عام المكتب الفني (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه).

الدكتور/ أيمن علي أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه) .

ومن العمال المتميزين العامل/ مصطفى شعبان زكريا (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه).

لحصولهم على جائزة التميز الوظيفي عن عام ٢٠٢٣م عن الديوان العام لوزارة الأوقاف.

كما كرَّم وزير الأوقاف كلَّا من:

السيدة/ غدير يسري محمد ـــ أخصائي بالمكتب الفني بمكتب رئيس مجلس الإدارة ـــ ديوان عام الهيئة (شهادة تقدير + عشرة آلاف جنيه).

السيد/ أسامة أحمد محمود ـــ مدير إدارة المشروعات بالإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية ـــ ديوان عام الهيئة (شهادة تقدير + خمسة آلاف جنيه).

لحصولهم على جائزة التميز الوظيفي من ديوان عام هيئة الأوقاف المصرية.

كما كرَّم وزير الأوقاف أفضل مديري المناطق تحصيلاً، وأفضل المحصلين أداء بهيئة الأوقاف المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023 / 2024م ، وهم:

1. خالد محمد سعيد - مدير منطقة القاهرة - 5000 جنيه.

2. عصام محمد محمد صالح - مدير منطقة طنطا - 4000 جنيه.

3. رأفت حنفي محمدي البهي - مدير منطقة الشرقية - 4000 جنيه.

4. عبده محمد عبد المطلب - مدير منطقة القليوبية - 3000 جنيه.

5. محمود المرسي عبد العاطي - مدير منطقة الدقهلية - 3000 جنيه.

6. مدحت فوزي عبد العظيم - محصل بمنطقة الشرقية - 5000 جنيه.

7. ياسر رضوان الشهاوي - محصل بمنطقة البحيرة - 4000 جنيه.

8. معتز رائف - محصل بمنطقة القاهرة - 3000 جنيه.

9. محمد جمعة الطيبي - محصل بمنطقة طنطا - 3000 جنيه.

10. محمد حنفي - محصل بمنطقة القليوبية - 2500 جنيه.

11. محمود عادل - محصل بمنطقة القاهرة - 2000 جنيه.

12. سعيد زين عبد العظيم - محصل بمنطقة الإسكندرية - 2000 جنيه.

13. عوض رمضان عوض - محصل بمنطقة طنطا - 1500 جنيه.

14. حمدي فتحي السيد - محصل بمنطقة الشرقية - 1500 جنيه.

15. إبراهيم حامد هندي - محصل بمنطقة المحلة الكبرى - 1500 جنيه.